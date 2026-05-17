La dinamica del pauroso incidente di Zarco a Barcellona con la gamba incastrata nella moto di Bagnaia

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio della Catalogna, si è verificato un grave incidente tra Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Marco Marini. Il video dell’evento mostra Zarco che, alla ripartenza, cade e rimane con la gamba incastrata nella moto di Bagnaia, mentre gli altri due piloti coinvolti si trovano a terra. La scena si svolge sulla pista di Barcellona, con Zarco che si rialza dopo l’impatto e viene assistito dal personale medico.

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Il video dell'incidente di Johann Zarco alla ripartenza del GP della Catalogna mostra la dinamica della paurosa carambola con Bagnaia e Marini: il francese resta a terra con la gamba incastrata nella Ducati del pilota italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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