La dinamica del pauroso incidente di Zarco a Barcellona con la gamba incastrata nella moto di Bagnaia

Durante il Gran Premio della Catalogna, si è verificato un grave incidente tra Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Marco Marini. Il video dell’evento mostra Zarco che, alla ripartenza, cade e rimane con la gamba incastrata nella moto di Bagnaia, mentre gli altri due piloti coinvolti si trovano a terra. La scena si svolge sulla pista di Barcellona, con Zarco che si rialza dopo l’impatto e viene assistito dal personale medico.

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