La Birralonga 2026 torna nei vicoli genovesi con otto giorni di eventi e la grande degustazione a tappe
La Birralonga 2026 si svolgerà nei vicoli del centro storico di Genova, offrendo otto giorni di eventi dedicati alla birra. La manifestazione si estende nel tempo rispetto alle edizioni precedenti e prevede una serie di iniziative distribuite lungo tutta la settimana. La conclusione avverrà domenica 24 maggio con una grande degustazione che si svolgerà in diverse tappe lungo il percorso cittadino. L'evento coinvolge operatori e appassionati del settore, promuovendo la cultura della birra artigianale nella città.
Nuovo appuntamento con Birralonga, la grande degustazione di birre che si snoda lungo i vicoli del centro storico genovese: nel 2026 l'edizione si allarga, per una settimana di eventi che culmina nella manifestazione itinerante di domenica 24 maggio.Come funzionaPer prenotare la propria card. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
“Forme Liquide in Divenire”: terza edizione per la mostra che celebra l'acquerello nei vicoli genovesiTerza edizione per “Forme Liquide in Divenire”, l'evento gratuito che porta l’arte dell’acquerello nei carruggi di Genova.
Cartoon Club & RiminiComix festeggia la 42esima edizione con otto giorni di eventi. Ospite d'onore CavazzanoAnche quest’anno Rimini si trasforma nel paradiso degli appassionati di pop culture, con proiezioni di cortometraggi animati, anteprime...
La Birralonga 2026 torna nei vicoli genovesi con otto giorni di eventi e la grande degustazione a tappeNuovo appuntamento con Birralonga, la grande degustazione di birre che si snoda lungo i vicoli del centro storico genovese: nel 2026 l'edizione si allarga, per una settimana di eventi che culmina nell ... genovatoday.it
Torna la Birralonga! Il cammino tra i vicoli genovesi è pronto a ripartire con una settimana dedicata alle birre artigianali e non solo! Pronti a scoprire tutte le tappe tra i caruggi? Qui trovate il programma completo, le info e come partecipare Contatto - Facebook facebook
Birralonga compie 10 anni e invade i carruggi, otto giorni tra birre artigianali, tour, degustazioni e street food genovaquotidiana.com/2026/05/15/bir… x.com
Torna la Birralonga: otto giorni, otto tappe, otto degustazioni itineranti nel centro storicoLa manifestazione, arrivata alla decima edizione, sarà domenica 24 maggio ma già da una settimana prima inizieranno appuntamenti alla scoperta di una delle ... ilsecoloxix.it