Juventus Women Rasmussen dopo il Parma | Il gol ha reso ancora più bello il mio debutto

Dopo la partita contro il Parma, Rasmussen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Juventus Women. La giocatrice ha commentato il suo debutto, sottolineando come il gol segnato abbia reso l'esperienza ancora più memorabile. La vittoria contro la squadra emiliana ha visto Rasmussen protagonista, con un intervento che ha contribuito al risultato finale. La calda reazione dell’atleta si è concentrata sulla soddisfazione per l’esordio e il momento di gioia condiviso con il team.

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di Francesco Spagnolo Juventus Women, Rasmussen ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri subito dopo la vittoria contro il Parma. Ecco cosa ha detto. Subito dopo la vittoria contro il Parma, Annalise Rasmussen, giocatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri. Ecco cosa ha detto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – «Sono super entusiasta. Ero felicissima di fare il mio debutto e penso che segnare un gol lo renda ancora più bello. È stata un’ottima prestazione, in alcuni frangenti ci siamo complicate la vita da sole, ma quando abbiamo preso il controllo del pallone e della sfida è andata come volevamo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Rasmussen dopo il Parma: «Il gol ha reso ancora più bello il mio debutto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women vs Parma Women Live Score Italian Women's Serie A Sullo stesso argomento Pagelle Parma Juventus Women: rimpianto Godo, Rasmussen subito in gol VOTIdi Mauro MunnoPagelle Parma Juventus Women: i voti alle protagoniste del match valido per la 22esima giornata di Serie A Women I voti e i giudizi... JFK Jr. ha reso questo orologio iconico. Timex lo ha reso ancora più belloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. #JuventusWomen, il bivio Champions/Europa Cup e lo strano caso Rasmussen ? Il VIDEO di Mauro Munno ? x.com Juventus Women chiude il campionato con una vittoria: Parma battuto 1 a 3PARMA – La Juventus Women chiude il campionato di Serie A Femminile con una vittoria in trasferta contro il Parma Femminile. La gara è terminata 1-3 per le bianconere. Per approfondire: Articolo: Calc ... quotidianopiemontese.it Pagelle Parma Juventus Women: rimpianto Godo, Rasmussen subito in gol votiPagelle Parma Juventus Women: i voti alle protagoniste del match valido per la 22esima giornata di Serie A Women I voti e i giudizi alle protagoniste della ventiduesima giornata di Serie A Women: page ... msn.com