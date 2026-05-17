Juventus Spalletti | Mettete in discussione me non siamo tutti morti
Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha portato la Juventus al sesto posto in classifica e ha permesso alla Roma di sorpassarla al quarto, l’allenatore della squadra ha parlato in conferenza stampa. Ha affermato di essere disposto a mettersi in discussione, invitando a non mettere in discussione tutto il lavoro fatto finora. La discussione si è concentrata sull’andamento recente della squadra e sulle decisioni prese durante la stagione, senza fare riferimenti a eventuali decisioni esterne.
(Adnkronos) – Luciano Spalletti 'difende' la sua Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che è valsa il sorpasso della Roma al quarto posto e ha fatto scivolare i bianconeri al sesto posto in classifica. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri sono stati battuti dai viola all'Allianz Stadium, cedendo per 2-0 e rischiando così di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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