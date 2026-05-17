Juventus Spalletti | Mettete in discussione me non siamo tutti morti

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha portato la Juventus al sesto posto in classifica e ha permesso alla Roma di sorpassarla al quarto, l’allenatore della squadra ha parlato in conferenza stampa. Ha affermato di essere disposto a mettersi in discussione, invitando a non mettere in discussione tutto il lavoro fatto finora. La discussione si è concentrata sull’andamento recente della squadra e sulle decisioni prese durante la stagione, senza fare riferimenti a eventuali decisioni esterne.

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