Juventus sotto di un gol con la Fiorentina

Da feedpress.me 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo tempo di una partita di calcio, una giocata dei viola porta al vantaggio sulla Juventus. Al 33’, Ndour riceve un cross di Solomon, controlla e calcia di destro, con il pallone che devia leggermente su Koopmeiners. Di Gregorio non riesce a intervenire e il pallone si insacca, regalando ai viola il primo gol della partita. La Juventus si trova dunque in svantaggio, mentre i viola si sono portati avanti grazie a questa azione.

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Ndour al 33' del primo tempo regala ai viola il vantaggio sulla Juventus. Una palla allargata da Solomon per Ndour, che controlla e tiro di destro: devia di poco Koopmeiners con Di Gregorio che non riesce ad evitare il gol. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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