Juventus sotto di un gol con la Fiorentina
Nel primo tempo di una partita di calcio, una giocata dei viola porta al vantaggio sulla Juventus. Al 33’, Ndour riceve un cross di Solomon, controlla e calcia di destro, con il pallone che devia leggermente su Koopmeiners. Di Gregorio non riesce a intervenire e il pallone si insacca, regalando ai viola il primo gol della partita. La Juventus si trova dunque in svantaggio, mentre i viola si sono portati avanti grazie a questa azione.
Ndour al 33' del primo tempo regala ai viola il vantaggio sulla Juventus. Una palla allargata da Solomon per Ndour, che controlla e tiro di destro: devia di poco Koopmeiners con Di Gregorio che non riesce ad evitare il gol. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Highlights Primavera: Juventus - Fiorentina 1 - 2
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