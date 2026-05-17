Juventus sotto di un gol con la Fiorentina

Nel primo tempo di una partita di calcio, una giocata dei viola porta al vantaggio sulla Juventus. Al 33’, Ndour riceve un cross di Solomon, controlla e calcia di destro, con il pallone che devia leggermente su Koopmeiners. Di Gregorio non riesce a intervenire e il pallone si insacca, regalando ai viola il primo gol della partita. La Juventus si trova dunque in svantaggio, mentre i viola si sono portati avanti grazie a questa azione.

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