Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | Duka ha la prima occasione vera!

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida valida per i quarti di finale del campionato Under 15 202526, Juventus e Milan si sono affrontate senza segnare reti, terminando 0-0. Durante il match, Duka ha avuto la prima vera occasione da gol. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e cronaca dettagliata fornite da fonti ufficiali. Si tratta di un risultato che lascia aperte le possibilità per il ritorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 7? TIRO DI DUKA – Della Rossa sponda alla grande per l’inserimento di Duka che calcia in porta, Bogogna compie la prima vera parata del match 2? OCCASIONE MILAN – Doppia chance nel giro di 30 secondi per i rossoneri, gara subito nel vivo 1? Comincia la partita! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus milan under 15 0 0 live duka ha la prima occasione vera
© Juventusnews24.com - Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE: Duka ha la prima occasione vera!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Turin Giants AFTER HOURS : Inside the Ronaldo Era - A Juventus Insider Reveals All ft. Charlie

Video Turin Giants AFTER HOURS : Inside the Ronaldo Era - A Juventus Insider Reveals All ft. Charlie

Sullo stesso argomento

Juventus Milan Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Duka l’unico cambio rispetto all’ultima partita, attacco affidato a Paesanti e Della Rossadi Fabio ZaccariaJuventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale...

Juventus Carrarese Under 15 2-0 LIVE: Duka raddoppia col sinistro!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di...

Juventus Milan under 15 live: le formazioni ufficiali. Duka l’unico cambio rispetto all’ultima partita, attacco affidato a Paesanti e Della RossaJuventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 2025/26 (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juvent ... msn.com

Atalanta, Inter, Juventus e Milan al Trofeo dell’Armonia SportivaAnche quest’anno l’Atalanta Under 23 parteciperà al Trofeo dell’Armonia Sportiva, torneo calcistico amichevole dedicato ai club che sviluppano programmi di formazione di alto livello per i giovani ... calcioatalanta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web