Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | Duka ha la prima occasione vera!
Nella sfida valida per i quarti di finale del campionato Under 15 202526, Juventus e Milan si sono affrontate senza segnare reti, terminando 0-0. Durante il match, Duka ha avuto la prima vera occasione da gol. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e cronaca dettagliata fornite da fonti ufficiali. Si tratta di un risultato che lascia aperte le possibilità per il ritorno.
di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 7? TIRO DI DUKA – Della Rossa sponda alla grande per l’inserimento di Duka che calcia in porta, Bogogna compie la prima vera parata del match 2? OCCASIONE MILAN – Doppia chance nel giro di 30 secondi per i rossoneri, gara subito nel vivo 1? Comincia la partita! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Turin Giants AFTER HOURS : Inside the Ronaldo Era - A Juventus Insider Reveals All ft. Charlie
Sullo stesso argomento
Juventus Milan Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Duka l’unico cambio rispetto all’ultima partita, attacco affidato a Paesanti e Della Rossadi Fabio ZaccariaJuventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale...
Juventus Carrarese Under 15 2-0 LIVE: Duka raddoppia col sinistro!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di...
Grande prestazione della #JUVENTUS #UNDER15 che nel ritorno degli ottavi di finale rifila 3 reti al #Torino e si assicura la qualificazione Ora ai quarti ostacolo #Milan, andata fuori casa e ritorno a Vinovo LA CRONACA COMPLETA NELLE STORIES - Facebook facebook
Tracollo Milan. Tracollo Allegri. Esattamente come due anni fa con la Juventus. x.com
Juventus Milan under 15 live: le formazioni ufficiali. Duka l’unico cambio rispetto all’ultima partita, attacco affidato a Paesanti e Della RossaJuventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 2025/26 (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juvent ... msn.com
La Giovane Italia di Silvio Baldini: Donnarumma capitano, spazio agli Under 21 reddit
Atalanta, Inter, Juventus e Milan al Trofeo dell’Armonia SportivaAnche quest’anno l’Atalanta Under 23 parteciperà al Trofeo dell’Armonia Sportiva, torneo calcistico amichevole dedicato ai club che sviluppano programmi di formazione di alto livello per i giovani ... calcioatalanta.it