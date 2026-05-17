Juventus Milan Under 15 0-0 LIVE | Duka ha la prima occasione vera!

Nella sfida valida per i quarti di finale del campionato Under 15 202526, Juventus e Milan si sono affrontate senza segnare reti, terminando 0-0. Durante il match, Duka ha avuto la prima vera occasione da gol. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e cronaca dettagliata fornite da fonti ufficiali. Si tratta di un risultato che lascia aperte le possibilità per il ritorno.

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