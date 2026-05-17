Juventus in Champions se… Tutte le combinazioni per vedere i bianconeri fra le prime quattro

La Juventus si gioca ancora la qualificazione in Champions League, ma le probabilità di arrivare tra le prime quattro sono basse. Le combinazioni matematiche che permetterebbero ai bianconeri di ottenere questo risultato sono numerose, tuttavia, le possibilità attuali sono limitate. La squadra deve ancora affrontare alcune partite decisive e dipende dai risultati di altre squadre nella stessa zona di classifica. La situazione resta incerta, con molte variabili ancora da definire.

di Francesco Spagnolo Juventus in Champions se. Le speranze di vedere in bianconeri fra le prime quattro sono poche. Ma si deciderà tutto in 90 minuti. Il passo falso interno contro la Fiorentina ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus, complicando in modo drastico la corsa verso un piazzamento nella prossima Champions League. I bianconeri guidati da Luciano Spalletti hanno perso la certezza di essere padroni del proprio destino: ora non basterà più solo vincere, ma sarà necessario guardare con ansia ai campi delle dirette concorrenti in un finale di stagione caldissimo. La vetta è ormai un discorso a sé stante, ma la lotta per l’Europa che conta è un vero e proprio scontro a fuoco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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