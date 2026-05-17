Juventus il gol annullato a McKennie lascia dubbi | la verità
Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, un gol segnato da McKennie è stato annullato dall’arbitro, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione ha generato incertezza tra gli spettatori, poiché molti hanno ritenuto che il gioco fosse regolare. La valutazione dell’azione ha portato a interrogativi sulla correttezza della decisione e sulla sua influenza sul risultato finale. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle chiamate arbitrali in quella fase del match.
Certe decisioni arbitrali finiscono inevitabilmente per accendere il dibattito. E il gol annullato alla Juventus contro la Fiorentina rientra perfettamente in questa categoria. L’episodio nasce da un cross in area, con McKennie che prende posizione alle spalle di Gosens nel tentativo di arrivare sul pallone. C’è un contatto tra i due, ma osservando l’azione la sensazione è immediata: la spinta dello statunitense appare davvero minima, quasi un normale duello fisico da area di rigore. E infatti il difensore viola riesce comunque a saltare, coordinarsi e colpire il pallone di testa, finendo però per mandarlo nella propria porta. È proprio questo dettaglio che rende l’episodio così discusso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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