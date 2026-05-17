Juventus il gol annullato a McKennie lascia dubbi | la verità

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, un gol segnato da McKennie è stato annullato dall’arbitro, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione ha generato incertezza tra gli spettatori, poiché molti hanno ritenuto che il gioco fosse regolare. La valutazione dell’azione ha portato a interrogativi sulla correttezza della decisione e sulla sua influenza sul risultato finale. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle chiamate arbitrali in quella fase del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui