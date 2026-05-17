Juventus Fiorentina streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Da tpi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si disputa una partita di Serie A tra Juventus e Fiorentina. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi dedicati, con dettagli sulla copertura disponibili sui siti ufficiali e sui palinsesti delle emittenti sportive. Le formazioni sono state comunicate dai rispettivi club e si aspettano aggiornamenti prima del calcio d'inizio. L'incontro rappresenta una delle partite della giornata del campionato italiano di calcio.

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Juventus Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 20,45 Juventus e Fiorentina scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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