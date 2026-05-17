Juventus-Fiorentina 0-2 Signora a picco | la Champions è ormai un miraggio
Nell'incontro di ieri sera all'Allianz Stadium, la Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Juventus. La partita si è giocata il 17 maggio 2026 a Torino, con la squadra ospite che ha segnato due reti e ha mantenuto il risultato fino alla fine. La Juventus ha subito la sconfitta e il risultato ha influito sulla posizione in classifica. La sfida ha visto i tifosi assistere a un risultato inaspettato, che ha suscitato reazioni tra gli appassionati.
Torino, 17 maggio 2026 - Colpaccio della Fiorentina all'Allianz Stadium. La Viola manda al tappeto la Juventus per 2-0. Sono i gol, uno per tempo, di Ndour e Mandragora ad affossare i padroni di casa. I toscani sfoggiano una delle migliori prove della loro stagione e costringono la Vecchia Signora a uno stop che fa scivolare Locatelli e compagni addirittura al sesto posto della classifica. La qualificazione alla prossima Champions League appare ormai un lontano miraggio per gli uomini di Luciano Spalletti, fischiatissimi dai propri tifosi al termine del match. Le scelte degli allenatori. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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La classifica dopo i risultati delle partite delle 12: Juventus-Fiorentina 0-2 Pisa-Napoli 0-3 Genoa-Milan 1-2 Como-Parma 1-0 Roma-Lazio 2-0 x.com
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