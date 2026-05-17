Juventus-Fiorentina 0-2 Signora a picco | la Champions è ormai un miraggio

Nell'incontro di ieri sera all'Allianz Stadium, la Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Juventus. La partita si è giocata il 17 maggio 2026 a Torino, con la squadra ospite che ha segnato due reti e ha mantenuto il risultato fino alla fine. La Juventus ha subito la sconfitta e il risultato ha influito sulla posizione in classifica. La sfida ha visto i tifosi assistere a un risultato inaspettato, che ha suscitato reazioni tra gli appassionati.

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