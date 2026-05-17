La Juventus ha perso 2-0 in casa contro la Fiorentina nell’ultima partita di campionato. La sconfitta rappresenta un brutto risultato per i bianconeri, che così interrompono una serie di partite senza vittorie. La gara si è conclusa con due gol della squadra ospite, senza che la Juventus riuscisse a segnare. Questa sconfitta riduce significativamente le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus completa l’opera nel suo sciagurato campionato perdendo in casa per 2-0 contro la Fiorentina e di fatto dice addio alle speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Visti i risultati degli altri campi, con le vittorie di Roma, Milan e Como, i bianconeri di Spalletti scivolano in colpo solo dal terzo al sesto posto. Domenica prossima anche vincere il derby contro il Torino potrebbe non bastare. È la solita partita casalinga di una Juve che spinge ma senza idee e con poco mordente e determinazione. Di Locatelli al quarto d’ora il primo tiro dalla distanza, parato da De Gea. Ci prova anche Piccoli, per la viola. Poi occasione clamorosa per Vlahovic su retropassaggio sbagliato di Ndour, ancora De Gea sventa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Juventus-Fiorentina 0-2, brutto stop per i bianconeri

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