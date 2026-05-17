Juve Women batte il Parma | Bonansea scrive la storia del club

Nella partita tra la squadra femminile di calcio e il Parma, la giocatrice ha segnato un gol che le ha permesso di superare il record di Cristiana Girelli, diventando così la miglior marcatrice nella storia del club. La rete decisiva è arrivata nel tempo di recupero, confermando la vittoria della squadra. La giocatrice ha raggiunto un traguardo personale importante e ha scritto un nuovo capitolo nella storia del club. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla formazione di casa.

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? Punti chiave Come ha fatto Bonansea a superare il record di Cristiana Girelli?. Chi ha siglato il gol definitivo nel tempo di recupero?. Cosa ha dimostrato l'assist di Bonansea sull'efficacia offensiva della squadra?. Come influirà questo primato storico sul ricambio generazionale bianconero?.? In Breve Gol di Stolen Godø nei primi dieci minuti e di Rasmussen nella ripresa.. Distefano accorcia le distanze per il Parma prima del terzo gol di Thomas.. Bonansea raggiunge 242 presenze totali superando il record di Cristiana Girelli.. Assist decisivo di Bonansea nel recupero per la rete di Lindsey Thomas.. La Juventus Women ha concluso il proprio impegno in Serie A Femminile battendo il Parma per 3 a 1 in trasferta, segnando così il punto finale della stagione agonistica con un successo ottenuto sul campo avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve Women batte il Parma: Bonansea scrive la storia del club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women vs Parma Women Live Score Italian Women's Serie A Sullo stesso argomento Roma trionfa sul viola: Mancini scrive la storia del club? Cosa scoprirai Chi è il difensore che ha superato i record storici del club? Come ha fatto Pisilli a siglare il gol del definitivo 4-0? Quali sono... Juventus Women Inter 2-2 LIVE: Bonansea trova il nuovo pari da rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Primavera Femminile, il Milan batte 3-1 la Juventus in semifinale: lunedì la finale scudetto x.com C'è una Juve che va in Champions! La Women di Canzi chiude con un successo, record BonanseaTermina con una vittoria il campionato della Juve Women, che ha battuto 1-3 il Parma grazie alle reti di Godo, Rasmussen e Thomas. Nel finale di partita la squadra di casa ha provato a riaprire la par ... tuttosport.com Parma-Juventus Women 0-1, Godo porta avanti le bianconerePremi F5 per aggiornare la diretta del match. 9'- GOL DELLA JUVE!! GODO!! Banconere in vantaggio grazie alla centrocampista norvegese, che trova il gol con una punizione dal limite, che, calciata raso ... tuttojuve.com