Juve vuoi Frattesi? Dammi Cambiaso! La provocazione di Marotta

Durante questa sessione di mercato, il dirigente dell’Inter ha fatto una dichiarazione provocatoria, offrendo uno scambio tra due giocatori di diverse squadre. La Juventus, che punta ancora a qualificarsi per la Champions League, sta valutando varie opzioni per rinforzare la rosa. La stagione delle due squadre si svolge con obiettivi differenti, mentre l’Inter ha già conquistato due titoli nazionali. La questione degli scambi tra i club rimane al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano.

La stagione della Juventus non è ancora finita, con la rincorsa alla Champions League che continua. L’Inter, nel frattempo, ha già alzato double scudetto e Coppa Italia e, nel frattempo, Beppe Marotta lancia frecciate sul mercato. La provocazione arriva chiara: se la Juve vuole Davide Frattesi, allora l’Inter vuole Andrea Cambiaso, uno scambio che, come riferisce interlive.it, era già stato tentato a gennaio. I due giocatori coinvolti sono Nazionali italiani, entrambi valutati circa 30 milioni di euro. Eppure, la Juventus non sembra intenzionata a lasciar partire il terzino se non davanti a un’offerta estera sostanziosa. Il discorso non è solo tecnico, ma strategico: Frattesi porterebbe qualità a centrocampo, ma potrebbe sovrapporsi a giocatori come McKennie, rischiando di creare un doppione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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