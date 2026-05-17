Juve Spalletti gela tutti | In settimana parlo con Elkann

Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus diventa incerto. Il tecnico ha dichiarato che nella prossima settimana parlerà con il presidente della società. La partita contro la Fiorentina ha portato a una battuta d'arresto che potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione si è riaccesa con le parole di Spalletti, che ha annunciato un confronto imminente con il massimo dirigente della squadra.

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