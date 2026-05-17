Juve Spalletti gela tutti | In settimana parlo con Elkann
Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus diventa incerto. Il tecnico ha dichiarato che nella prossima settimana parlerà con il presidente della società. La partita contro la Fiorentina ha portato a una battuta d'arresto che potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione si è riaccesa con le parole di Spalletti, che ha annunciato un confronto imminente con il massimo dirigente della squadra.
Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus si tinge improvvisamente di giallo all’indomani del pesante passo falso casalingo contro la Fiorentina, un risultato negativo che rischia di estromettere la compagine torinese dalla prossima Champions League. Nonostante il recente prolungamento contrattuale che legava formalmente l’allenatore di Certaldo ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028, il clamoroso scivolamento in classifica dal terzo al sesto posto ha innescato una crisi profonda e inaspettata all’interno dell’ambiente societario. Lo stesso tecnico toscano, visibilmente scosso nella conferenza stampa post-partita, ha squarciato il velo sulle prossime mosse della proprietà, annunciando un imminente e decisivo faccia a faccia con il numero uno di Exor, John Elkann, per fare il punto sulla situazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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