La Juventus si trova in una fase complicata dopo che Mandragora ha segnato contro il portiere avversario, portando la Fiorentina in vantaggio. La squadra viola ha gestito bene la situazione, nonostante l'inferiorità numerica, riuscendo a mantenere il vantaggio. Nel corso della partita, il VAR ha annullato due gol alla Juventus, sollevando interrogativi sulla decisione arbitrale. La partita prosegue con il risultato di testa della Fiorentina, mentre le polemiche si concentrano sulle decisioni di campo e sulle modalità di gestione del match.

? Domande chiave Come ha fatto la Fiorentina a gestire l'inferiorità numerica?. Perché il VAR ha annullato due reti decisive alla Juventus?. Chi ha causato il secondo gol della Fiorentina in contropiede?. Quale errore tattico ha permesso a Mandragora di fulminare Di Gregorio?.? In Breve Ndour segna al 34° minuto su servizio di Solomon dopo infortunio di Parisi.. Vlahovic vede annullato il gol al 69° per fuorigioco dopo controllo VAR.. Ranieri viene espulso in panchina per proteste rivolte verso l'arbitro.. Fiorentina passa al modulo 4-2-3-1 al 64° minuto per gestire la pressione.. Mandragora scavalca Di Gregorio all’82° minuto all’Allianz Stadium, trasformando il vantaggio della Fiorentina in un vantaggio pesante mentre la Juventus tenta disperatamente di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve nel caos: Mandragora fulmina Di Gregorio, viola in testa

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