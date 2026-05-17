Juve Fiorentina | pioggia di fischi dalle tribune dello Stadium dopo il primo tempo La reazione dei tifosi dopo i primi 45?

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il primo tempo della partita tra Juventus e Fiorentina, i tifosi presenti allo stadio hanno rivolto numerosi fischi alla squadra bianconera al momento dell’intervallo. La contestazione è arrivata in risposta alla prestazione complessiva e allo svantaggio accumulato finora. La reazione della tifoseria si è fatta sentire chiaramente, con gli spettatori che hanno espresso il loro dissenso attraverso i fischi rivolti ai giocatori e alla gestione della squadra. La seconda frazione di gioco sarà seguita con attenzione, in attesa di eventuali cambiamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Juve Fiorentina: la tifoseria bianconera contesta duramente la squadra al duplice fischio, scontenta per lo svantaggio e la prestazione. Una vera e propria pioggia di fischi ha accompagnato l’uscita dal campo dei calciatori al termine della prima frazione di gioco. Il pubblico presente allo Stadium ha manifestato in modo rumoroso e compatto il proprio totale dissenso per lo spettacolo offerto dalla formazione di Spalletti, attualmente sotto nel punteggio per  0-1  contro la  Fiorentina. I tifosi non hanno gradito l’atteggiamento molle e privo di mordente mostrato dal gruppo guidato dal  tecnico toscano, autore di una prima metà di gara giudicata fortemente deficitaria sotto il profilo dell’intensità agonistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve fiorentina pioggia di fischi dalle tribune dello stadium dopo il primo tempo la reazione dei tifosi dopo i primi 45
© Juventusnews24.com - Juve Fiorentina: pioggia di fischi dalle tribune dello Stadium dopo il primo tempo. La reazione dei tifosi dopo i primi 45?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LAZIO, SCINTILLE SUGLI SPALTI TRA LOTITO E I TIFOSI

Video LAZIO, SCINTILLE SUGLI SPALTI TRA LOTITO E I TIFOSI

Sullo stesso argomento

Juve, fischi a David dopo la sostituzione: il malcontento dei tifosi? Cosa scoprirai Perché i tifosi hanno fischiato David proprio dopo il pareggio? Come influirà il gol di Vlahovic sul futuro di David? Quali club...

Leggi anche: Fischi e squadra respinta: la reazione dei tifosi della Roma dopo l’eliminazione. Cristante: “Siamo tutti delusi, loro lo dimostrano così”

juve fiorentina juve fiorentina pioggia diJuve-Fiorentina, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per la ChampionsÈ molto emozionante tornare qui perché è la prima volta da avversari. Fa un grosso effetto, uno stadio bellissimo e persone che mi hanno voluto bene e io ne voglio a loro. Per il momento sono concent ... tuttosport.com

juve fiorentina juve fiorentina pioggia diDove vedere Juventus vs Fiorentina in TV e streamingJuventus vs Fiorentina saranno tra i protagonisti della 37° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web