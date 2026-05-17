Durante il primo tempo della partita tra Juventus e Fiorentina, i tifosi presenti allo stadio hanno rivolto numerosi fischi alla squadra bianconera al momento dell’intervallo. La contestazione è arrivata in risposta alla prestazione complessiva e allo svantaggio accumulato finora. La reazione della tifoseria si è fatta sentire chiaramente, con gli spettatori che hanno espresso il loro dissenso attraverso i fischi rivolti ai giocatori e alla gestione della squadra. La seconda frazione di gioco sarà seguita con attenzione, in attesa di eventuali cambiamenti.

di Luca Fioretti Juve Fiorentina: la tifoseria bianconera contesta duramente la squadra al duplice fischio, scontenta per lo svantaggio e la prestazione. Una vera e propria pioggia di fischi ha accompagnato l’uscita dal campo dei calciatori al termine della prima frazione di gioco. Il pubblico presente allo Stadium ha manifestato in modo rumoroso e compatto il proprio totale dissenso per lo spettacolo offerto dalla formazione di Spalletti, attualmente sotto nel punteggio per 0-1 contro la Fiorentina. I tifosi non hanno gradito l’atteggiamento molle e privo di mordente mostrato dal gruppo guidato dal tecnico toscano, autore di una prima metà di gara giudicata fortemente deficitaria sotto il profilo dell’intensità agonistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Fiorentina: pioggia di fischi dalle tribune dello Stadium dopo il primo tempo. La reazione dei tifosi dopo i primi 45?

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LAZIO, SCINTILLE SUGLI SPALTI TRA LOTITO E I TIFOSI

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