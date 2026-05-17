Juve Fiorentina Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, il sito Juventusnews24 ha trasmesso un approfondimento live con Chiara Aleati e Paolo Rossi. L’evento è stato seguito in diretta, offrendo commenti e analisi sul match appena concluso. Nel corso della trasmissione sono state discusse le azioni salienti e le decisioni arbitrali, senza interventi esterni o opinioni personali. La discussione si è concentrata esclusivamente sui fatti accaduti in campo e sulle dinamiche della partita.

di Francesco Calabrò Juve Fiorentina, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro la Fiorentina quest’oggi, nella 37ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE FIORENTINA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il post partita di JUVE-FIORENTINA | Ma che partita hai visto con Paolo Rossi e Chiara Aleati

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