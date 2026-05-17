Juve Fiorentina bianconeri duramente fischiati e contestati allo Stadium | cosa è successo dopo il triplice fischio

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine della partita tra Juventus e Fiorentina allo Stadium, i tifosi della Juventus hanno rivolto duri fischi e contestazioni ai giocatori. La squadra di Spalletti è uscita dal campo sconfitta, mentre i sostenitori presenti hanno espresso il loro disappunto con insulti e proteste. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per la Juventus, e subito dopo il triplice fischio si sono verificate tensioni tra i tifosi e i giocatori.

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di Luca Fioretti Juve Fiorentina, i bianconeri di Spalletti cadono allo Stadium e scatenano la furente reazione del pubblico alla fine della partita. Il fischio finale di Juve-Fiorentina decreta un  vero disastro  per la Vecchia Signora. La sconfitta per  0-2  subita contro la  viola  si trasforma in una  ferita profonda  per tutto l’ambiente  bianconero. Subito dopo il termine dell’incontro, i giocatori si sono recati sotto la curva, venendo però travolti da una  bordata di fischi assordante. I sostenitori, infuriati per l’ atteggiamento mostrato sul  campo, hanno espresso il loro  totale disappunto  con una  contestazione vibrante. La  prestazione offerta  è stata giudicata  inaccettabile, scatenando una  reazione fortissima  da parte di chi ha sempre riempito l’impianto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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