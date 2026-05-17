Juve Fiorentina bianconeri duramente fischiati e contestati allo Stadium | cosa è successo dopo il triplice fischio
Dopo la fine della partita tra Juventus e Fiorentina allo Stadium, i tifosi della Juventus hanno rivolto duri fischi e contestazioni ai giocatori. La squadra di Spalletti è uscita dal campo sconfitta, mentre i sostenitori presenti hanno espresso il loro disappunto con insulti e proteste. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per la Juventus, e subito dopo il triplice fischio si sono verificate tensioni tra i tifosi e i giocatori.
di Luca Fioretti Juve Fiorentina, i bianconeri di Spalletti cadono allo Stadium e scatenano la furente reazione del pubblico alla fine della partita. Il fischio finale di Juve-Fiorentina decreta un vero disastro per la Vecchia Signora. La sconfitta per 0-2 subita contro la viola si trasforma in una ferita profonda per tutto l’ambiente bianconero. Subito dopo il termine dell’incontro, i giocatori si sono recati sotto la curva, venendo però travolti da una bordata di fischi assordante. I sostenitori, infuriati per l’ atteggiamento mostrato sul campo, hanno espresso il loro totale disappunto con una contestazione vibrante. La prestazione offerta è stata giudicata inaccettabile, scatenando una reazione fortissima da parte di chi ha sempre riempito l’impianto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
FIORENTINA - JUVENTUS 1-1 | BIANCONERI DERUBATI VLAHOVIC MA COSA COMBINI!! BASTA!!! JUVENTINI K.O.
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Crollo pesante per la #Juve che esce sconfitta dalla sfida contro la #Fiorentina Al triplice fischio la squadra è stata duramente fischiata e contestata dai tifosi sotto la curva TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM - Facebook facebook
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