Juve Fiorentina bianconeri duramente fischiati e contestati allo Stadium | cosa è successo dopo il triplice fischio

Dopo la fine della partita tra Juventus e Fiorentina allo Stadium, i tifosi della Juventus hanno rivolto duri fischi e contestazioni ai giocatori. La squadra di Spalletti è uscita dal campo sconfitta, mentre i sostenitori presenti hanno espresso il loro disappunto con insulti e proteste. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per la Juventus, e subito dopo il triplice fischio si sono verificate tensioni tra i tifosi e i giocatori.

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