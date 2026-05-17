Juve Fiorentina 0-2 LIVE | gol annullato a Piccoli

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, terminata con il risultato di 0-2, è stato annullato un gol a Piccoli. La gara si è disputata nell'ambito della 37ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro sono stati analizzati diversi episodi, tra cui un gol annullato, e sono stati forniti aggiornamenti su moviole, tabellino e cronaca in tempo reale. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con diverse occasioni di gioco e decisioni arbitrali.

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