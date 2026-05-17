Juve Fiorentina 0-2 LIVE | gol annullato a Piccoli
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, terminata con il risultato di 0-2, è stato annullato un gol a Piccoli. La gara si è disputata nell'ambito della 37ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro sono stati analizzati diversi episodi, tra cui un gol annullato, e sono stati forniti aggiornamenti su moviole, tabellino e cronaca in tempo reale. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con diverse occasioni di gioco e decisioni arbitrali.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-2: sintesi e moviola. 87? ANNULLATO GOL A PICCOLI – Annullato il gol a Piccoli per fuorigioco. Con un destro a incrociare aveva battuto Di Gregorio. 83? GOL FIORENTINA – Mandragora trova un super gol con una conclusione da fuori area: Di Gregorio battuto e bianconeri ko. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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82' - Mandragora porta la Fiorentina sul 2-0 #JuveFiorentina 0-2 x.com
ANNULLATO IL GOL DEL PARI DI VLAHOVIC? 15 minuti circa più recupero al termine delle partite, questa la situazione attuale: Pisa 0-2 Napoli Juventus 0-1 Fiorentina Genoa 0-1 Milan Roma 2-0 Lazio Como 1-1 Parma Se restasse così, la classifica sare - Facebook facebook
Juventus Vs Fiorentina si giocherà alle 12:30 CEST, inizio pranzo. reddit
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