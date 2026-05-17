Nella 37ª giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Fiorentina si è conclusa con la vittoria della Fiorentina per 1-0. Durante il match, sono state registrate alcune azioni importanti, tra cui un'occasione da gol per il giocatore della Fiorentina e un tentativo vicino alla rete da parte di Conceicao. La partita è stata seguita da vicino, con aggiornamenti in tempo reale sulla sintesi, le decisioni della moviola e il tabellino finale.

di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. 56? POSSESSO JUVENTUS – La Juve prova a spingere e a cercare il gol del pareggio: McKennie si gira in area e prova il tiro in porta. Blocca Di Gregorio. 51? ASSALTO JUVE! – I bianconeri provano a rendersi pericolosi con un’altra giocata di Boga, il tiro però è deviato e recuperato dalla difesa viola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Fiorentina 0-1 LIVE: Conceicao vicino al gol! Grande azione di Yildiz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BORDOCAM JUVE ROMA 2-1: dai retroscena su Conceição a Spalletti e Gasp-CAM | DAZN

Sullo stesso argomento

Atalanta Juve 0-0 LIVE: Kelly vicino al gol! Grande azione costruita da Yildizdi Andrea BargioneAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26...

Juve Pisa 0-0 LIVE: ci prova di testa Gatti! Poi Conceicao vicino al gol! Nicola attentodi Andrea BargioneJuve Pisa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato...

55' - De Gea respinge coi pugni un piazzato ravvicinato di Boga dopo un tentativo di acrobazia di Vlahovic, murato. #JuveFiorentina 0-1 x.com

Thread di match: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 maggio 10:00 UTC reddit

Serie A: in campo Juventus-Fiorentina 0-1, Pisa-Napoli 0-2 e Como Parma 0-0 DIRETTA e FOTOLa Juventus ha continuato ad allenarsi senza sapere ancora quando affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium. Thuram rimane acciaccato e continua con una tabella di lavoro ad hoc, Spalletti pensa al ... ansa.it

Juventus-Fiorentina 0-0 - E' cominciata allo Stadium11:33 - Applausi dei tifosi della Juve per Fabio Paratici, ex dirigente bianconero ed attuale ds della Fiorentina: bella anche la risposta di Paratici, che ha salutato inviando baci al pubblico dello ... tuttojuve.com