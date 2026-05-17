Juve Fiorentina 0-1 LIVE | colpo di testa di Bremer blocca De Gea

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un colpo di testa di Bremer, che ha battuto il portiere avversario. La sfida ha visto un gol decisivo nel primo tempo, con la Juventus che ha cercato di reagire senza successo. La partita è stata seguita con attenzione, con momenti di tensione e diverse occasioni da entrambe le parti.

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