Juve Fiorentina 0-1 LIVE | colpo di testa di Bremer blocca De Gea
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un colpo di testa di Bremer, che ha battuto il portiere avversario. La sfida ha visto un gol decisivo nel primo tempo, con la Juventus che ha cercato di reagire senza successo. La partita è stata seguita con attenzione, con momenti di tensione e diverse occasioni da entrambe le parti.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. 67? BREMER PERICOLOSO! – La Juventus prova a rendersi pericoloso con Bremer: bella girata del centrale bianconero ma blocca De Gea. 62? TRIPLO CAMBIO FIORENTINA – Fuori Fagioli, dentro Gudmundsson, fuori Brescianini e dentro Mandragora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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