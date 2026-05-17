Nella partita più difficile, la Juventus ha scelto di affidarsi a Gatti come attaccante centrale, lasciando fuori David e Openda. Entrambi i giocatori erano stati schierati in precedenza, ma non hanno dato i risultati sperati nel momento decisivo. La decisione di puntare su Gatti ha portato a un cambio di strategia, mentre David e Openda sono rimasti in panchina. La formazione ha così affrontato la sfida contro la Fiorentina con questa diversa disposizione.

di Mauro Munno Juve, è successo di nuovo: David e Openda bocciati quando conta. Meglio Gatti centravanti per cercare la rimonta con la Fiorentina. L’ennesima e definitiva bocciatura a buona parte della rosa e delle scelte del mercato estivo arriva da Luciano Spalletti proprio in occasione del match contro la Fiorentina, una sconfitta che rischia di compromettere la rincorsa Champions della Juventus. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nel momento di massimo sforzo e con l’assoluta necessità di rimontare lo svantaggio nella partita più importante dell’anno, il tecnico toscano ha confermato alcune decisioni che gettano ombre sul mercato estivo e sull ‘allestimento della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, David e Openda bocciati anche nel momento della disperazione: meglio Gatti centravanti

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David e Openda No grazie: entrano Vlahovic e Milik acciaccati | Pagelle Juventus Sassuolo 1-1

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La Juve spende più di 100 mln con Openda, David, Di Gregorio, Zhegrova e perderà Vlahovic. La Roma con 25 milioni prende MALEN e ribalta il campionato. Tutta la dirigenza della Juventus dovrebbe presentare le dimissioni ora e anche Spalletti dovrebbe x.com

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90' in panchina per David e Openda. Spalletti: Quando li ho messi non abbiamo realizzato molto...Con la squadra sotto e un risultato da riacciuffare, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha scelto di tenere in panchina per tutti i 90 minuti giocati contro la Fiorentina, sia Jonathan David ... tuttomercatoweb.com

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