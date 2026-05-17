Juve da incubo allo Stadium | la Fiorentina vince 2-0 e la Champions si allontana Gol e highlights
La Juventus affronta una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, che mette in evidenza le difficoltà attuali della squadra. La partita si è conclusa con due reti della Fiorentina e ha lasciato i bianconeri in una posizione complicata in classifica. La sconfitta ha ridotto le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, rendendo difficile il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La gara ha visto anche diverse occasioni e momenti salienti che hanno caratterizzato l'incontro.
La Juventus tocca uno dei punti più bassi della sua stagione e vede complicarsi tremendamente la corsa alla prossima Champions League. Allo Stadium passa la Fiorentina con un netto 2-0 e, complice i successi di Roma, Milan e Como, i bianconeri scivolano dal terzo al sesto posto in una sola serata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Hard Battle in Florence | Fiorentina 1-1 Juventus | EXTENDED HIGHLIGHTS
Sullo stesso argomento
Juve frenata allo Stadium: 1-1 con il Verona, Champions ancora aperta. Gol e highlightsLa Juventus rallenta nel momento più delicato della stagione e manca l’occasione di avvicinare il terzo posto.
La Fiorentina fa lo sgambetto alla Juventus: i viola sbancano 2-0 l'Allianz Stadium, Champions che si allontana per i bianconeriLa Fiorentina ritrova orgoglio, gioco e una vittoria che vale molto più dei tre punti.
Stagione da incubo per Morata L’ex Juve crolla al Como - Facebook facebook
#JuveFiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di #Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato… x.com
Juve da incubo allo Stadium: la Fiorentina vince 2-0 e la Champions si allontana. Gol e highlightsI bianconeri crollano in casa contro la Viola e precipitano dal terzo al sesto posto: decisivi Ndour e Mandragora, non bastano le occasioni create davanti a un super De Gea ... torinotoday.it
Donyell Malen raggiunge i 13 gol in Serie A ed è a -4 da Lautaro reddit
Pagina 2 | Juve-Fiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato…Tutte le designazioni arbitrali della penultima giornata di Serie A: i precedenti bianconeri tra rigori non dati ed espulsioni ... tuttosport.com