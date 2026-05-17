Juve da incubo allo Stadium | la Fiorentina vince 2-0 e la Champions si allontana Gol e highlights

La Juventus affronta una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, che mette in evidenza le difficoltà attuali della squadra. La partita si è conclusa con due reti della Fiorentina e ha lasciato i bianconeri in una posizione complicata in classifica. La sconfitta ha ridotto le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, rendendo difficile il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La gara ha visto anche diverse occasioni e momenti salienti che hanno caratterizzato l'incontro.

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