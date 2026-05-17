Judo a Pescara | il Team Martino di Matera conquista 4 medaglie

Sabato si sono svolti a Pescara i campionati nazionali di judo, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. Tra loro, il Team Martino di Matera si è distinto conquistando quattro medaglie, tra cui una d’oro e due di bronzo. Durante la competizione, un atleta, nonostante un infortunio, ha preso parte alla gara e portato a termine la sua prova. Un altro atleta, ancora principiante con cintura bianca, ha gareggiato in categoria assoluta, arrivando fino ai quarti di finale.

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? Domande chiave Chi è l'atleta che ha sfidato il dolore nonostante l'infortunio?. Come ha fatto un principiante cintura bianca a competere in nazionale?. Quali sono i segreti del Maestro Martino per gestire questo gruppo?. Cosa significa questo successo per il futuro del judo materano?.? In Breve Argento per Marco Annarelli (90kg) e Jamila Casamassima (57kg), bronzo per Gabriele Annarelli (90kg).. Andrea Martino combatte nonostante l'infortunio, Andrea Bitondo debutta con successo come cintura bianca.. Il Maestro Giulio Martino evidenzia la crescita del gruppo su sei atleti impegnati.. I risultati consolidano il percorso formativo del Team Martino nelle competizioni nazionali CSEN. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Judo a Pescara: il Team Martino di Matera conquista 4 medaglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campionati regionali di boxe, il Team Tranchina conquista cinque medaglieUna domenica di sudore, grinta e grande boxe quella appena trascorsa nel capoluogo siciliano. Taekwondo: il Team Smiraglia conquista 22 medaglie a Riccione? Cosa sapere Il Team Smiraglia conquista 22 medaglie all'Interregionale di Taekwondo a Riccione. Per il Judo Frascati primo posto nella Coppa Italia CSEN esordienti a PescaraL’ASD Judo Frascati del maestro Nicola Moraci trionfa al primo posto nella Coppa Italia CSEN Esordienti a Pescara ... castellinotizie.it A Pescara la Coppa Nazionale di Judo CSEN 2026Sabato 16 e domenica 17 maggio Pescara ospita la Coppa Nazionale di Judo CSEN 2026. Oltre 1.100 iscritti da tutta Italia e 40 atleti FISPIC ... abruzzonews.eu