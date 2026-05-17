jannik sinner re di roma dopo 50 anni

Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia di tennis, vincendo contro un avversario di rilievo e ricevendo il trofeo direttamente dalle mani di un ex campione che aveva vinto lo stesso torneo mezzo secolo fa. Si tratta di un risultato che segna il ritorno di un italiano sul gradino più alto di questa competizione dopo cinquant’anni, in una finale giocata con determinazione e precisione. La vittoria rappresenta un momento importante per il giocatore e per il tennis italiano.

Jannik Sinner ce l’ha fatta. Proprio dalle mani di quell’Adriano Panatta che lo vinse 50 anni fa, ha ricevuto il trofeo degli Internazionali d’Italia di tennis. Mancava questo trofeo nella sterminata collezione dell’altoatesino. Un tennista davvero dai numeri incredibili. 34 i match consecutivi vinti e 6 i Master 1000 consecutivi. Ormai siamo andati oltre la storia di questo sport: stiamo parlando di un mito vivente. Jannik Sinner fa incetta di trofei. L’altoatesino è giunto a questa finale, vinta 6-4 6-4, dopo un tour de force incredibile. Ha praticamente giocato ogni due giorni. Ed ha conquistato una marea di trofei: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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