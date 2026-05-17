Jannik Sinner gaffe con Mattarella | Mi metto sempre in situazioni spiacevoli Come lo chiama

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di premiazione, il presidente della Repubblica ha consegnato la coppa del vincitore del singolare maschile a Jannik Sinner, dopo la finale contro il norvegese Casper Ruud. In questa occasione, Sinner ha fatto una battuta rivolta al presidente, chiedendogli come lo chiamasse. La scena si è svolta davanti a un pubblico e ai media presenti, con il tennista che ha espresso questa domanda in modo spontaneo e informale.

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato la coppa del vincitore del singolare maschile nelle mani di Jannik Sinner  dopo aver battuto in finale il norvegese Casper Ruud. E proprio in questa circostanza il campione azzurro ha commesso una "gaffe" che ha fatto sorridere tutti. "Sono sempre molto emozionato quando c'è il Signor Mattarella", esordisce Jannik senza chiamarlo "presidente". E ancora: "In qualche modo riesco sempre a mettermi in situazioni spiacevoli con lui". Il riferimento è a quanto avvenuto in passato, con tanto di polemica. Sinner aveva infatti rinunciato ad andare al Quirinale durante il viaggio di ritorno dalla trasferta vincente di Melbourne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, gaffe con Mattarella: "Mi metto sempre in situazioni spiacevoli". Come lo chiama
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