Jannik Sinner gaffe con Mattarella | Mi metto sempre in situazioni spiacevoli Come lo chiama

Durante la cerimonia di premiazione, il presidente della Repubblica ha consegnato la coppa del vincitore del singolare maschile a Jannik Sinner, dopo la finale contro il norvegese Casper Ruud. In questa occasione, Sinner ha fatto una battuta rivolta al presidente, chiedendogli come lo chiamasse. La scena si è svolta davanti a un pubblico e ai media presenti, con il tennista che ha espresso questa domanda in modo spontaneo e informale.

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