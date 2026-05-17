L’agenzia di stampa Italpress ha inaugurato un nuovo format video chiamato “Qui New York”, che viene pubblicato ogni settimana. Il progetto si concentra sulla presenza e sulla cultura italiana nella città di New York. Claudio Pagliara è il volto che conduce questa serie di contenuti video. La scelta di dedicare uno spazio alla cultura italiana a New York si inserisce nel tentativo di raccontare aspetti legati alla comunità italiana nella Grande Mela.

Ha preso il via “Qui New York”, il nuovo format video settimanale dell’agenzia di stampa Italpress dedicato alla cultura italiana nella Grande Mela. Il programma è condotto da Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York ed ex corrispondente Rai dagli Stati Uniti ed è una delle tante iniziative collegate alla collaborazione fra l’agenzia diretta da Gaspare Borsellino e lo stesso Istituto. Il format nasce come spazio per valorizzare le eccellenze italiane presenti a New York e il dialogo culturale tra Italia e States. “‘Qui New York’ è la nuova rubrica video settimanale di Italpress dedicata alla cultura italiana nella Grande Mela. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Italpress lancia «Qui New York», nuovo format video di Claudio Pagliara

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