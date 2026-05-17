Investito da un monopattino mentre passeggia a Bari vecchia | turista ferito conducente in fuga

Un turista è stato investito e ferito da un monopattino mentre passeggiava lungo Corte del Catapano, vicino alla Basilica di San Nicola, a Bari vecchia. L’incidente si è verificato in un'area pedonale, e il conducente del monopattino si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza al ferito prima di trasportarlo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente.

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