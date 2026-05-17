Investito da un monopattino mentre passeggia a Bari vecchia | turista ferito conducente in fuga
Un turista è stato investito e ferito da un monopattino mentre passeggiava lungo Corte del Catapano, vicino alla Basilica di San Nicola, a Bari vecchia. L’incidente si è verificato in un'area pedonale, e il conducente del monopattino si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza al ferito prima di trasportarlo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente.
Travolto e ferito da un monopattino mentre passeggiava lungo Corte del Catapano, nei pressi della Basilica di San Nicola. Vittima dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio di sabato, un anziano turista, che in quel momento si trovava in visita nella città vecchia insieme a sua moglie.L'incidente e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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