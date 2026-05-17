Internazionali Roma 2026 Jannik Sinner riempie ' due stadi'

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha attirato un grande pubblico agli Internazionali di Roma 2026, riempiendo due stadi. Lo stadio centrale non è stato sufficiente per contenere tutti gli spettatori che hanno assistito alla sua finale contro un avversario di rilievo. La presenza di numerosi tifosi ha mostrato l’interesse crescente intorno al tennista italiano, che ha disputato l’ultimo match del torneo oggi. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande attesa e partecipazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo Stadio centrale non basta più per Sinner, oggi impegnato nella finale degli internazionali d’Italia. In un Centrale pieno in ogni suo posto costretto, i fan accorsi sono costretti ad assistere al match dal maxischermo dello stadio Pietrangeli. In migliaia hanno sfidato il caldo per assistere alla finale Sinner-Ruud. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

internazionali roma 2026 jannik sinner riempie due stadi
© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Jannik Sinner riempie 'due stadi'
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING

Video SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere il match in TV e streaming

Leggi anche: Internazionali Roma 2026, oggi in campo Jannik Sinner e altri tre italiani: orario e dove vederli in tv

internazionali roma internazionali roma 2026 jannikSinner-Ruud diretta 6-4 4-3, Jannik vince il primo set. La finale degli Internazionali di Roma: dove vederla (in chiaro) e precedentiJannik Sinner rincorre la storia anche nella Capitale. Oggi scenderà in campo per la finale del Masters 1000 di Roma contro Casper Ruud, con la possibilità di trionfare ... ilmessaggero.it

internazionali roma internazionali roma 2026 jannikInternazionali Roma 2026, Sinner si gioca la finale contro Ruud – La direttaAgli Internazionali d'Italia è tutto pronto per la sfida conclusiva del singolare maschile. Dopo la vittoria in due tempi su Daniil Medvedev, Jannik Sinner ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web