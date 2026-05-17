Internazionali Roma 2026 Jannik Sinner riempie ' due stadi'
Jannik Sinner ha attirato un grande pubblico agli Internazionali di Roma 2026, riempiendo due stadi. Lo stadio centrale non è stato sufficiente per contenere tutti gli spettatori che hanno assistito alla sua finale contro un avversario di rilievo. La presenza di numerosi tifosi ha mostrato l’interesse crescente intorno al tennista italiano, che ha disputato l’ultimo match del torneo oggi. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande attesa e partecipazione.
Lo Stadio centrale non basta più per Sinner, oggi impegnato nella finale degli internazionali d’Italia. In un Centrale pieno in ogni suo posto costretto, i fan accorsi sono costretti ad assistere al match dal maxischermo dello stadio Pietrangeli. In migliaia hanno sfidato il caldo per assistere alla finale Sinner-Ruud. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere il match in TV e streaming
Leggi anche: Internazionali Roma 2026, oggi in campo Jannik Sinner e altri tre italiani: orario e dove vederli in tv
Adriano Panatta 1976 Jannik Sinner 2026 50 anni dopo un tennista italiano vince gli Internazionali d'Italia. Indian Wells Miami Montecarlo Madrid Roma Toronto/Montreal Cincinnati Shanghai Parigi Jannik Sinner diventa il secondo tennista dell x.com
Finale di Roma, Jannik Sinner avanti di un set contro Casper Ruud. https://www.ladige.it/sport/2026/05/17/internazionali-di-roma-sinner-avanti-di-un-set-contro-ruud-1.4366361 - Facebook facebook
Jannik Sinner vs Rublev Streaming Live: Come sto guardando le dirette dell'ATP Roma 2026 reddit
Sinner-Ruud diretta 6-4 4-3, Jannik vince il primo set. La finale degli Internazionali di Roma: dove vederla (in chiaro) e precedentiJannik Sinner rincorre la storia anche nella Capitale. Oggi scenderà in campo per la finale del Masters 1000 di Roma contro Casper Ruud, con la possibilità di trionfare ... ilmessaggero.it
Internazionali Roma 2026, Sinner si gioca la finale contro Ruud – La direttaAgli Internazionali d'Italia è tutto pronto per la sfida conclusiva del singolare maschile. Dopo la vittoria in due tempi su Daniil Medvedev, Jannik Sinner ... lapresse.it