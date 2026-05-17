Internazionali Roma 2026 Jannik Sinner riempie ' due stadi'

Jannik Sinner ha attirato un grande pubblico agli Internazionali di Roma 2026, riempiendo due stadi. Lo stadio centrale non è stato sufficiente per contenere tutti gli spettatori che hanno assistito alla sua finale contro un avversario di rilievo. La presenza di numerosi tifosi ha mostrato l’interesse crescente intorno al tennista italiano, che ha disputato l’ultimo match del torneo oggi. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande attesa e partecipazione.

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