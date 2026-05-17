Da questa mattina presto, le forze dell’ordine hanno circondato il complesso del Foro Italico in vista della finale degli Internazionali d’Italia. La partita si giocherà oggi tra il giovane tennista italiano e il suo avversario norvegese. La presenza di numerosi agenti è visibile lungo i varchi di ingresso e nelle aree circostanti, mentre le operazioni di sicurezza sono state rafforzate in modo da garantire l’ordine durante l’evento. La finale rappresenta uno degli appuntamenti principali della manifestazione sportiva.

Un imponente dispiegamento di forze presidia da questa mattina all’alba il sito del Foro Italico, dove oggi si svolgerà la finale degli internazionali d’Italia tra tra Sinner e Ruud. Bloccato il ponte della musica presidiato Lungotevere e l’area circostante, sul posto operativi Carabinieri Polizia e Guardia di Finanza. Il timore è che possono esserci contatti tra le opposte tifoserie di Roma e Lazio in quanto quest’ultima ha deciso di non entrare dentro allo stadio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Foro Italico presidiato per il derby

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