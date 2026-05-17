Internazionali d' Italia Sinner mostra il trofeo ai tifosi in delirio

Dopo aver vinto contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha mostrato il trofeo degli Internazionali d’Italia ai tifosi riuniti sotto il ponte che collega il campo Centrale con l’area degli atleti. La cerimonia si è svolta davanti a migliaia di spettatori che aspettavano con entusiasmo l’atto finale. Sinner ha alzato il trofeo sopra la testa, ricevendo applausi e acclamazioni da parte del pubblico presente. La scena si è svolta con i tifosi in delirio, tra gridolini e urla di gioia.

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