Internazionali d' Italia Sinner mostra il trofeo ai tifosi in delirio

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha mostrato il trofeo degli Internazionali d’Italia ai tifosi riuniti sotto il ponte che collega il campo Centrale con l’area degli atleti. La cerimonia si è svolta davanti a migliaia di spettatori che aspettavano con entusiasmo l’atto finale. Sinner ha alzato il trofeo sopra la testa, ricevendo applausi e acclamazioni da parte del pubblico presente. La scena si è svolta con i tifosi in delirio, tra gridolini e urla di gioia.

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Dopo la vittoria contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha mostrato il trofeo degli Internazionali d’Italia ai tifosi che a migliaia lo attendevano sotto all’ormai famoso ponte che separa il campo Centrale dal punto di ritrovo degli atleti. Una tradizione ormai consolidata nel tempo, ma che per la prima volta dopo 50 anni (dalla vittoria di Adriano Panatta) vede un altro italiano sul podio. Internazionali di Roma, Panatta: “Contento dell’applauso che mi hanno fatto, ma orgoglioso di passare il testimone a Sinner” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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