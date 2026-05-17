Il tennista italiano ha vinto il torneo internazionale di Roma, conquistando il titolo a distanza di 50 anni dalla vittoria di un altro atleta nazionale. La partita si è svolta con una pressione significativa sul giocatore, che ha saputo mantenere la concentrazione durante tutto il match. La vittoria segna un risultato importante nella carriera del tennista e rappresenta un momento memorabile per il tennis italiano. La finale si è conclusa con un punteggio favorevole al campione, che ha festeggiato sul campo.

Conquista Roma 50 anni dopo Panatta. Sinner riscrive la storia di Roma. La pressione era tutta dalla sua parte. In Italia, sul centrale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sinner non delude e conquista il suo sesto 1000 consecutivo, prima volta a Roma. La partita è stata ben condotta dal numero uno al mondo. Il primo set si apre che un Ruud in palla che conquista il game di apertura e si porta sul 2-0. Sinner non si abbatte e piano piano inizia a carburare. Conquista subito il breack su Ruud e si porta sul 2-1. La partita è equilibrata fino al nono gioco. Sinner con tre palle corte, manda in visibilio il pubblico del Foro Italico e si porta a servire sul punteggio di 5-4. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Internazionali di Roma: Sinner nuovo imperatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il Foro accoglie il suo imperatoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik...

Leggi anche: Internazionali di Roma: Sinner avanza, Paolini no.

6-4 6-4 a Ruud: Sinner vince gli Internazionali di Roma, 50 anni dopo Panatta x.com

DIRETTA KRITERE.COM ! Forza Jannik! Sinner contro Ruud nella finale degli Internazionali di Roma. Il numero 1 cerca il sesto Masters 1000 consecutivo! Daje r Rosso reddit

Sinner, sei storia: Jannik re di Roma e un azzurro vince Internazionali 50 anni dopo PanattaJannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set ... adnkronos.com

Atp Roma, trionfo di Sinner: Ruud battuto 2 set a 0Il numero 1 del mondo è tornato in finale a Roma - come lo scorso anno contro Alcaraz, ma stavolta contro Ruud. Obiettivo vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli m ... tg24.sky.it