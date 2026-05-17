Durante gli Internazionali di Roma, il campione ha espresso soddisfazione per l'applauso ricevuto, sottolineando il proprio orgoglio nel passare il testimone a un giovane tennista. Ha commentato di aver creduto nella vittoria del suo successore, ritenendolo il giocatore più forte al mondo, e ha detto di essere rimasto tranquillo durante la partita, desideroso di consegnare il testimone senza ansie. La sua presenza e le sue parole hanno attirato l’attenzione dei presenti nel corso dell’evento.

“Onestamente ero tranquillo che lui oggi alla fine avrebbe vinto, per cui non ero così in ansia. Volevo veramente consegnare il testimone a lui, che è il più forte giocatore del mondo, per cui per me è anche un motivo d’orgoglio. Poi è un bravissimo ragazzo, al di là che è un campione; è un fuoriclasse, è un ragazzo per bene, è un ragazzo educato”, ha detto Adriano Panatta dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. I due si sono abbracciati a fine match in un vero e proprio passaggio di testimone a distanza di 50 anni dalla vittoria a Roma di Panatta, unico italiano a riuscirci prima di Sinner. “Sapete che io sono un vecchio cinico romano, per cui è logico che quando il pubblico mi ha fatto quell’applauso all’inizio mi ha fatto molto piacere e questo è quanto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali di Roma, Panatta: “Contento dell’applauso che mi hanno fatto, ma orgoglioso di passare il testimone a Sinner”

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