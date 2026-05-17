Internazionali di Roma | Andreeva e Shnaider vincono il doppio femminile
Durante gli Internazionali di Roma, la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider ha conquistato il titolo nel torneo di doppio femminile. In finale, hanno superato con un punteggio di 6-3 6-3 le avversarie spagnola e statunitense. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti ufficiali del torneo, con le due coppie che hanno dato vita a un incontro senza interruzioni significative. La vittoria rappresenta un risultato importante per entrambe le giocatrici.
La coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider ha vinto il titolo di doppio femminile agli Internazionali di tennis di Roma, battendo in finale la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez con il punteggio netto di 6-3 6-3.Una vittoria senza appello per le due. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider avanti, manca poco agli azzurri
LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider a un set dalla vittoria. Poi il debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 15:08 La coppia russa si aggiudica il primo...
Quale coppia sarà la regina di Roma? Bucsa-Melichar Martinez vs Andreeva-Shnaider, finale di doppio femminile degli Internazionali BNL d'Italia è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 x.com
Quale coppia sarà la regina di Roma? Bucsa-Melichar Martinez vs Andreeva-Shnaider, finale di doppio femminile degli Internazionali BNL d'Italia è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 - Facebook facebook
Gauff vs Svitolina set finale a Roma, Elina conduce il bilancio testa a testa 3-2. Primo incontro sulla terra rossa! Chi la spunta? reddit
WTA Roma, doppio femminile: Andreeva e Shnaider si prendono la corona del ForoTennis - WTA | Duo russo sul trono del Foro Italico: Andreeva/Shnaider dominano Bucsa/Melichar e vincono il titolo ... ubitennis.com
Atp Roma, oggi Sinner sfida Ruud nella finale degli Internazionali d'ItaliaIl numero 1 del mondo è tornato in finale a Roma - come lo scorso anno contro Alcaraz, ma stavolta contro Ruud. Obiettivo vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli m ... tg24.sky.it