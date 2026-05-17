Internazionali di Roma | Andreeva e Shnaider vincono il doppio femminile

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali di Roma, la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider ha conquistato il titolo nel torneo di doppio femminile. In finale, hanno superato con un punteggio di 6-3 6-3 le avversarie spagnola e statunitense. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti ufficiali del torneo, con le due coppie che hanno dato vita a un incontro senza interruzioni significative. La vittoria rappresenta un risultato importante per entrambe le giocatrici.

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La coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider ha vinto il titolo di doppio femminile agli Internazionali di tennis di Roma, battendo in finale la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez con il punteggio netto di 6-3 6-3.Una vittoria senza appello per le due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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