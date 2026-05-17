Inter-Verona sfida decisiva a San Siro | Lautaro guida l’attacco

Lunedì sera si gioca a San Siro la partita tra Inter e Verona, un incontro che può influenzare le posizioni in classifica. L'Inter punta su Lautaro Martinez per guidare l'attacco, mentre il Verona si affida ai centrali Nelsson e Valentini per difendere. La sfida tra il centrocampo nerazzurro, guidato da Chivu, e la linea mediana degli avversari sarà fondamentale. La partita si preannuncia intensa, con le due squadre pronte a confrontarsi per ottenere i tre punti.

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? Domande chiave Come riuscirà il centrocampo di Chivu a superare il blocco veronese?. Chi riuscirà a scardinare la difesa di Nelsson e Valentini?. Quale strategia userà Sammarco per neutralizzare le incursioni di Carlos Augusto?. Quanto peserà questo risultato sulla classifica finale del campionato?.? In Breve Modulo 3-5-2 per entrambe le squadre con Chivu e Sammarco a San Siro.. Martinez, Bisseck, De Vrij e Bastoni compongono la difesa nerazzurra.. Montipò, Edmundsson, Nelsson e Valentini schierati per il Verona.. Partita visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN alle ore 15.. L’Inter di Chivu affronta il Verona oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano per la sfida della 37esima giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter-Verona, sfida decisiva a San Siro: Lautaro guida l’attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FULL HIGHLIGHT AC MILAN VS HELAS VERONA !! SERIE A ITALIA 2025/26 SAN SIRO STADIUM FANSCAMERA Sullo stesso argomento Inter Parma, Lautaro torna titolare? Ecco le possibili decisioni di Chivu in vista della sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Inter Parma, ecco le possibili scelte di formazione di Chivu: in attacco può tornare Lautaro Martinez dal primo minuto... L'Inter travolge la Roma a San Siro 5-2, doppietta LautaroAGI - Show dell'Inter, a San Siro, e Roma travolta 5-2 in una serata in cui il dominio nerazzurro è stato abbastanza netto fin dai primi secondi. LIVE Serie A, Inter-Verona: segui la cronaca IN DIRETTAL'Inter di Chivu affronta il Verona di Sammarco nella penultima giornata di Serie A. Segui la cronaca in diretta con Interlive.it ... interlive.it Inter – Verona LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataDove vedere Inter - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 15:00. stadiosport.it