Inter Verona LIVE 0-0 | Sommer salva il risultato su Lovric

Alle 15 si è disputato a San Siro il match tra Inter e Verona, valido per la 37ª giornata di Serie A 20252026. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, con un intervento decisivo di Sommer che ha evitato il gol su Lovric. La gara è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sullo svolgimento del confronto tra le due squadre.

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