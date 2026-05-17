Inter Verona LIVE 0-0 | Sommer salva il risultato su Lovric
Alle 15 si è disputato a San Siro il match tra Inter e Verona, valido per la 37ª giornata di Serie A 20252026. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, con un intervento decisivo di Sommer che ha evitato il gol su Lovric. La gara è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sullo svolgimento del confronto tra le due squadre.
di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Inter Verona LIVE: cronaca, risultato e tabellino della 37a giornata di Serie Adi Paolo MoramarcoAlle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 2025/2026: seguilo live con noi A...
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: un nuovo piano per Sommer, Biasin fa chiarezza su Bastoni
Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit
Serie A Enilive 2025/26, 37ª giornata, #InterVerona domenica 17 Maggio, ore 15 - x.com
https://www.fcinter1908.it/cronaca-live/primavera-inter-verona-live/ - Facebook facebook
Inter – Verona LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataDove vedere Inter - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 15:00. stadiosport.it
Inter-Verona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEPasserella a San Siro per l'Inter campione d'Italia che nella penultima di campionato festeggia lo scudetto e anche la Coppa Italia davanti ai suoi tifosi. Chivu dà spazio a molte riserve con Lautaro ... sport.sky.it