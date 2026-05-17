Inter Verona LIVE 0-0 | si parte!

Alle 15 si è dato il via alla partita tra Inter e Verona allo stadio di San Siro, valida per la 37ª giornata di Serie A 20252026. I giocatori sono entrati in campo e il fischio di inizio ha dato il via al match. La partita si svolge in un clima di attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti nella penultima giornata del campionato. Seguiamo gli sviluppi di questa sfida in diretta.

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di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Verona LIVE 0-0: si parte! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AC MILAN-HELLAS VERONA 2025/2026 3-0 PARTE 1 Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE SF – Si parte all’Arena di Verona Inter Genoa LIVE 0-0: si parte!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit Serie A Enilive 2025/26, 37ª giornata, #InterVerona domenica 17 Maggio, ore 15 - x.com Inter – Verona LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataDove vedere Inter - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 15:00. stadiosport.it Inter-Verona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEPasserella a San Siro per l'Inter campione d'Italia che nella penultima di campionato festeggia lo scudetto e anche la Coppa Italia davanti ai suoi tifosi. Chivu dà spazio a molte riserve con Lautaro ... sport.sky.it