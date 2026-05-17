L’Inter ha affrontato l’Hellas Verona nell’ultima partita stagionale allo stadio di San Siro, che ha visto i nerazzurri recuperare un gol nel secondo tempo e ottenere così un pareggio. La partita, comunque, è stata accompagnata dall’atmosfera di festa tra gli ottantamila presenti, che hanno celebrato la fine della stagione in modo spontaneo. Con questa gara si conclude il campionato per l’Inter nel proprio impianto, lasciando spazio alle vacanze e ai preparativi per la prossima stagione.

Con la gara contro l’Hellas Verona è arrivato anche il momento, per l’Inter, di salutare San Siro fino alla prossima stagione. Una partita priva di forti emozioni e terminata con il pareggio, ma compensata dai fortissimi momenti di g ioia e commozion e che hanno costellato gli oltre 300 minuti della festa scudetto a San Siro: la gioia per il Double, 21esimo scudetto e decima Coppa Italia, la commozione per il lungo minuto di silenzio e applausi per Evaristo Beccalossi (con l’omaggio della Curva Nord: “Eri un grande uomo, un vero interista: ciao Becca!). Emozioni anche per il live show, condotto da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia, con 21 ospiti del mondo nerazzurro tra cui Nicola Savino, Fabio De Luigi, Alessandro Cattelan ed Ernst Knam, sullo sfondo del dj set di Benny Benassi e Eddy Veerus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inter raggiunta dal Verona nel recupero, ma per gli 80mila del Meazza contava solo la festa

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Inter-Napoli 2-2: gol e highlights | Serie A

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