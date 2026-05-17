Inter oggi la grande festa | la diretta da San Siro e dalle strade di Milano

Oggi, i tifosi dell’Inter si sono radunati a San Siro e nelle strade di Milano per festeggiare. La giornata è iniziata con la trasmissione in diretta dalla grande arena e si è protratta tra momenti di festa e celebrazioni pubbliche. La squadra di Christian Chivu ha conquistato il 21esimo scudetto e la decima Coppa Italia, risultati che hanno portato alle celebrazioni collettive e ai festeggiamenti spontanei dei supporter. La giornata si è conclusa con eventi e incontri tra i tifosi.

Prima, durante e dopo. Una domenica indimenticabile per l’Inter e i suoi tifosi che insieme festeggiano il 21esimo scudetto e la decima Coppa Italia appena conquistati dalla squadra di Christian Chivu. Il programma è molto articolato e inizierà a San Siro attorno alle 12.30 circa con un grande show condotto da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia, tifosissimi nerazzurri, con protagoniste alcune “leggende” del passato e altri ospiti, oltre ovviamente ai giocatori. Alle 15 l’ingresso in campo per il match Inter-Verona salutato da una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio. A fine gara, la consegna ufficiale del trofeo del Lega Calcio per il primo posto in campionato, i giri di campo e le foto di rito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Inter, festa Scudetto pronta: è delirio a San Siro

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