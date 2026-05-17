Inter l' ora della gloria | Lautaro alza la Coppa e San Siro celebra il 21° Scudetto

L’Inter ha conquistato il 21° scudetto e ha sollevato la coppa nello stadio di San Siro, dove i tifosi hanno iniziato a festeggiare. I calciatori nerazzurri sono usciti in campo per ricevere il trofeo, mentre la curva ha intonato cori di gioia. La squadra ha concluso la stagione con questa vittoria, che ha portato alla celebrazione collettiva tra i presenti. La festa si è protratta tra gli applausi e le esultanze dei sostenitori, che hanno invaso gli spalti e le strade circostanti.

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