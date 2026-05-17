Inter l' ora della gloria | Lautaro alza la Coppa e San Siro celebra il 21° Scudetto
L’Inter ha conquistato il 21° scudetto e ha sollevato la coppa nello stadio di San Siro, dove i tifosi hanno iniziato a festeggiare. I calciatori nerazzurri sono usciti in campo per ricevere il trofeo, mentre la curva ha intonato cori di gioia. La squadra ha concluso la stagione con questa vittoria, che ha portato alla celebrazione collettiva tra i presenti. La festa si è protratta tra gli applausi e le esultanze dei sostenitori, che hanno invaso gli spalti e le strade circostanti.
L’Inter alza al cielo la coppa dello scudetto e a San Siro parte la festa. I calciatori nerazzurri sono stati chiamati uno a uno sul terreno di gioco, dopo il pareggio contro il Verona, ricevendo la medaglia per la conquista del ventunesimo tricolore: l’ultimo è stato capitan Lautaro Martinez, che ha ricevuto la coppa dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e l’ha alzata tra i festeggiamenti degli oltre 70mila tifosi rimasti sugli spalti a San Siro. La celebrazione è poi proseguita in campo con le famiglie dei calciatori, che hanno accompagnato i nerazzurri per le classiche foto di rito sotto la Curva Nord, con cori riservati all’intera rosa interista. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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È festa grande in casa #Inter Capitan Lautaro Martinez ha alzato al cielo il 21^ Scudetto della storia nerazzurra Tifosi in estasi a San Siro, ora la gioia si sposta per le vie di Milano per il passaggio del pullman scoperto #Calcionews24 x.com
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