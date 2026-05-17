Milano si tinge di nerazzurro per festeggiare una stagione da record. L’Inter ha conquistato sia lo scudetto che la Coppa Italia, un risultato che non si vedeva dal 2010. La città si è animata con le celebrazioni dei tifosi, che hanno riempito le strade per rendere omaggio alla squadra. La vittoria in entrambe le competizioni rappresenta un momento di grande soddisfazione per il club e i suoi sostenitori. La festa si è svolta tra entusiasmo e colori, con i supporter che hanno riempito piazze e strade.

A Milano è l’Inter day,una giornata che la città ha atteso e preparato come un vero evento popolare. Fin dal mezzogiorno, con l’apertura anticipata dei cancelli di San Siro, l’atmosfera si è trasformata in un grande abbraccio nerazzurro: famiglie, tifosi storici, bambini, tutti riuniti per celebrare una stagione che resterà nella memoria collettiva. In mezzo alla festa, la partita contro l’Hellas Verona che si è chiusa con un pareggio, ma è stata quasi un dettaglio, un passaggio obbligato prima del momento più atteso:la premiazione in campo e la lunga sfilata verso piazza Duomo. Il cuore della celebrazione è esploso quandoLautaro Martinez, capitano e simbolo di questa Inter, ha sollevato al cielo la coppa dello Scudetto tra coriandoli, luci e un boato che ha attraversato lo stadio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter in festa, Milano è tutta nerazzurra

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L'Inter vince la Coppa Italia: la gioia dei tifosi nerazzurri

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