Inter il bus con la squadra arriva in Duomo e scoppia la festa

Dopo la partita con il Verona, terminata con un pareggio, la squadra si è recata in piazza Duomo a bordo del bus ufficiale. Dopo la premiazione sul campo, i tifosi hanno accolto la squadra con entusiasmo, dando il via ai festeggiamenti per lo scudetto e la Coppa Italia vinti. Il percorso da San Siro a piazza Duomo è stato attraversato con il bus, mentre in strada si sono radunati numerosi supporter, pronti a celebrare i risultati stagionali.

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