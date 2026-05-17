Inter il bus con la squadra arriva in Duomo e scoppia la festa
Dopo la partita con il Verona, terminata con un pareggio, la squadra si è recata in piazza Duomo a bordo del bus ufficiale. Dopo la premiazione sul campo, i tifosi hanno accolto la squadra con entusiasmo, dando il via ai festeggiamenti per lo scudetto e la Coppa Italia vinti. Il percorso da San Siro a piazza Duomo è stato attraversato con il bus, mentre in strada si sono radunati numerosi supporter, pronti a celebrare i risultati stagionali.
Dopo l'1-1 con il Verona e la premiazione in campo, è il momento dei festeggiamenti per scudetto e Coppa Italia: l’Inter, a bordo del bus della squadra, attraversa Milano, da San Siro a piazza Duomo, dove esplode la festa del popolo nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter, il bus con la squadra arriva in Duomo e scoppia la festa
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L’attesa è finita: il bus dell’Inter è arrivato in Piazza Duomo, bollente tra fuochi d’artificio e migliaia di persone che da ore aspettavano la squadra. La festa può continuare - Facebook facebook
professionisti legati all' inter come Buti e Schenone non risultano indagati, e non lo saranno mai a Milano ,ma sooo certo che il primo autista di bus o magazziniere di un altra squadra lo mettono subito sotto indagine con tanto di avviso di garanzia trasmesso a x.com
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