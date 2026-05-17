Inter il bus con la squadra arriva in Duomo e scoppia la festa

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita con il Verona, terminata con un pareggio, la squadra si è recata in piazza Duomo a bordo del bus ufficiale. Dopo la premiazione sul campo, i tifosi hanno accolto la squadra con entusiasmo, dando il via ai festeggiamenti per lo scudetto e la Coppa Italia vinti. Il percorso da San Siro a piazza Duomo è stato attraversato con il bus, mentre in strada si sono radunati numerosi supporter, pronti a celebrare i risultati stagionali.

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Dopo l'1-1 con il Verona e la premiazione in campo, è il momento dei festeggiamenti per scudetto e Coppa Italia: l’Inter, a bordo del bus della squadra, attraversa Milano, da San Siro a piazza Duomo, dove esplode la festa del popolo nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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