Inter - Hellas Verona le formazioni ufficiali In campo per evitare l' ultimo posto in classifica

Da veronasera.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si gioca la partita tra Inter e Hellas Verona, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. La sfida si svolge domenica 17 maggio alle ore 15, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del fischio d'inizio, e le squadre scendono in campo con l’obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica.

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Allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si affrontano quest'oggi, domenica 17 maggio alle ore 15, Inter e Hellas Verona, per la 37esima giornata di Serie A Enilive 202526.Le formazioni ufficialiINTER-HELLAS VERONA INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Luis Henrique, Diouf, Sucic. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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