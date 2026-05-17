Inter - Hellas Verona le formazioni ufficiali In campo per evitare l' ultimo posto in classifica

Oggi allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si gioca la partita tra Inter e Hellas Verona, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. La sfida si svolge domenica 17 maggio alle ore 15, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del fischio d'inizio, e le squadre scendono in campo con l’obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica.

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