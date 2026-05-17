Inter- Hellas Verona 1-1 Gialloblu d' orgoglio strappano un pari ai campioni d' Italia

Nella partita disputata a San Siro, Hellas Verona e Inter hanno concluso con un pareggio 1-1. I gialloblù sono riusciti a ottenere un punto contro i campioni d'Italia, risultato che definisce la situazione attuale della squadra più che modificarla. La gara si è giocata senza cambiamenti significativi nella classifica generale, lasciando intatte le posizioni di entrambe le squadre. La partita è terminata con un punto a testa.

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