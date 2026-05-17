Inter a ritmo ridotto San Siro in festa per il pari dei Campioni
San Siro si riempie di entusiasmo mentre l’Inter gioca contro il Verona, squadra già retrocessa, e chiude con un pareggio di 1-1. La partita si svolge a ritmo ridotto, con i padroni di casa che sembrano più interessati a divertirsi che a forzare la vittoria. L’ambiente è festoso e il pubblico risponde con calore, mentre i giocatori dell’Inter sembrano rilassati e meno concentrati rispetto alle partite più impegnative. La gara si conclude senza grandi sussulti, lasciando il pubblico soddisfatto e in festa.
AGI - In un San Siro vestito a festa, l’Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si divertono davanti al proprio pubblico. Partita inevitabilmente dai pochi contenuti tecnico?tattici: all’autorete di Edmundsson in apertura di secondo tempo, ha risposto Bowie nel recupero. Ora può scattare la festa Scudetto dei neocampioni d’Italia che, una volta alzato il trofeo, sfileranno in pullman per le vie di Milano fino a tarda serata. Ritmo basso e primo tempo a reti bianche a San Siro, anche perché il gioco dell’Inter manca di qualche automatismo, a causa dei tanti cambi di formazione. Al 24’ i nerazzurri hanno la prima grande chance del match, quando il tiro dalla distanza di Mkhitaryan si spegne di poco a lato. 🔗 Leggi su Agi.it
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