Incidenti e paura | Di Giannantonio vince in Catalogna dopo due bandiere rosse

Durante la gara in Catalogna, il pilota romano ha conquistato la vittoria dopo che sono state sventolate due bandiere rosse, una decisione che ha interrotto più volte la corsa. Il suo avversario, Alex Marquez, ha vissuto momenti di paura a causa di diverse cadute, che lo hanno portato a terminare la gara in seconda posizione. Nonostante le difficoltà, il pilota ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato, anche arrivando ultimo. La gara è stata segnata da incidenti e pause forzate, che hanno influenzato l’andamento della competizione.

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Spavento per Alex Marquez: dopo tante cadute la spunta il pilota romano. BARCELLONA (SPAGNA) - "Oggi sarei stato contento anche da ultimo". Le parole di Fabio Di Giannantonio nel retropodio, dove i primi tre di ogni gara di MotoGp si ritrovano prima di essere premiati, riassumono il turbolento pomeriggio al Gran Premio di Catalogna. Il pilota romano, invece è il vincitore di una gara spezzata in due, o forse in tre, visto che sono due le bandiere rosse esposte in rapida sequenza sul tracciato di Montmelò. Il primo spavento arriva quando Alex Marquez, trovatosi davanti un Acosta con problemi alla moto, tocca il connazionale, finisce fuori pista prima di ribaltarsi assieme alla sua moto, che esce distrutta dall'impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidenti e paura: Di Giannantonio vince in Catalogna dopo due bandiere rosse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra incidenti e bandiere rosse, Di Giannantonio vince il Gp di CatalognaIl pilota del team VR46 (Ducati) trionfa davanti a Mir e Aldeguer BARCELLONA (SPAGNA) - Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna,... Fabio Di Giannantonio vince un pazzo GP di Catalogna tra cadute e bandiere rosse. Bezzecchi allunga, fuori MartinVa in archivio con il successo di Fabio Di Giannantonio un pomeriggio dalle forti emozioni (perlopiù negative) al Montmelò in occasione del Gran... Di Giannantonio trionfa in una gara folle dopo due bandiere rosse Paura per i brutti incidenti di Alex Marquez e Zarco, mentre Bezzecchi vola in testa al Mondiale x.com MotoGP, due terribili incidenti a Barcellona: paura per Alex Marquez e Zarco. Coinvolti anche tre italianiUna domenica da dimenticare al Gran Premio di Barcellona. La gara di MotoGP è stata interrotta due volte a causa di altrettanti incidenti che hanno coinvolto cinque piloti: lo spagnolo ... corriereadriatico.it Paura Alex Marquez e Zarco: finiscono in ospedale, le condizioni in tempo reale. Due bandiere rosse a BarcellonaBarcellona maledetta per la MotoGP: Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ducati, completamente distrutta, ed è andato a sbattere contro il muro. Paura anche per Zarco ... sport.virgilio.it Ho scritto una distopia grottesca sulla 'burocrazia del sacro' e ho paura di fallire. Qualcuno ha voglia di leggere l'incipit? reddit