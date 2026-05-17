Incidente sulla strada statale 114 coinvolte due auto

Oggi pomeriggio sulla strada statale 114 si è verificato un incidente che ha coinvolto due automobili. L'evento si è verificato a Mili Marina e ha causato l'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni delle persone a bordo dei veicoli. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

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Incidente stradale a Mili Marina, dove questo pomeriggio due auto sono state coinvolte in uno scontro. Il fatto è avvenuto all'altezza del depuratore, coinvolgendo una Fiat Panda e una Fiat Punto. Non si registrano feriti. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente in A14 a ridosso della galleria San Basso, coinvolti due Tir e traffico bloccato Sullo stesso argomento Incidente sulla strada statale 114, scontro tra autoIncidente sulla strada statale 114, poco più avanti della stazione ferroviaria di Galati Marina. Incidente sulla strada statale 114, coinvolte due auto ift.tt/hq2LQml ift.tt/64pjEn7 x.com Schianto tra camion e suv sulla Pontina: due vittime e un ferito graveGrave incidente stradale nelle prime ore della mattina sulla strada statale Pontina, all’altezza del chilometro 71,4 nel territorio di Latina. Per cause ancora in corso di accertamento, un autocarro r ... rainews.it Incidente fatale sulla Statale 106 a Trebisacce: bilancio drammatico di morti e feritiIncidente sulla Strada Statale 106 a Trebisacce: due coniugi deceduti sul colpo, cinque feriti trasportati d’urgenza negli ospedali della zona. Indagini in corso per chiarire la dinamica. notizie.it