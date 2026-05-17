Incendio nella chiesa di San Bartolomeo | sacrestia in fiamme

Nella mattinata di oggi, un incendio ha coinvolto la sacrestia della chiesa di San Bartolomeo, situata nel quartiere omonimo di Cassino. Le fiamme si sono propagate rapidamente, richiedendo l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto in breve tempo. Al momento, non si conoscono le cause dell’incendio né eventuali danni strutturali o ai beni all’interno della chiesa. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.

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Un incendio improvviso ha interessato la chiesa di San Bartolomeo, nel quartiere omonimo di Cassino, mobilitando in pochi minuti diverse squadre dei vigili del fuoco.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate all’interno della sacrestia per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cassino, fiamme nella sacrestia di San Bartolomeo: salva la chiesa? Domande chiave Come sono riusciti i residenti a impedire il crollo della chiesa? Cosa ha scatenato le fiamme all'interno della sacrestia di San... Incendio nella chiesa di San Bartolomeo a CassinoA Cassino un incendio è divampato nella Chiesa di San Bartolomeo, interessando in particolare la sacrestia. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente e in breve tempo il fumo ha raggiunto la navata ... rainews.it Incendio in chiesa: sul posto i vigili del fuocoErano circa le tre: alcuni passanti hanno visto del fumo e hanno chiamato il numero di emergenza. Nessuno, per fortuna, era presente all'interno ... ciociariaoggi.it