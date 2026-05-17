Incendio Monte Faeta interrogazione alla Commissione Europea | Utilizzare il Fondo di solidarietà Ue per la messa in sicurezza

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, portando alla richiesta di intervento da parte di un rappresentante locale. Durante un'interrogazione alla Commissione Europea, si è avanzata la proposta di utilizzare il Fondo di solidarietà dell’Unione Europea per finanziare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle aree colpite. È stata anche menzionata la possibilità di ricorrere al regolamento 'Restore', che prevede risorse dedicate a situazioni di calamità naturali e incendi.

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"Sono convinto che vi possano essere le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà Ue per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei territori colpiti da calamità naturali e incendi, ma anche 'Restore', il regolamento dell'Unione Europea che dedica risorse specifiche al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio Monte Faeta, l’europarlamentare Nardella: “Possibile attivare il fondo di solidarietà Ue”SAN GIULIANO TERME – “Sono convinto che vi possano essere le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà Ue per gli interventi di messa in... Incendio Monte Faeta, interrogazione alla Commissione Europea: Utilizzare il Fondo di solidarietà Ue per la messa in sicurezza ift.tt/FaV48RZ ift.tt/ZQlGEN8 x.com Allerta gialla nelle zone interessate dall’incendio del Monte FaetaCodice giallo attivo fino alle 18 di domani (13 maggio) per il rischio frane nel terreno attraversato dal fuoco ... luccaindiretta.it Incendio Monte Faeta, interrogazione di Zambito (PD) al Governo su danni incendioUn intervento urgente e strutturato per il ripristino del territorio e il potenziamento della prevenzione: questa la richiesta al Governo ... gonews.it