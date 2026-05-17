Incendio in via Palazzuolo chiusa la strada FOTO

Paura nel pomeriggio in via Palazzuolo dove si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, hanno provocato disagi alla circolazione. Per consentire le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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